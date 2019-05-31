2019-05-31T08:23:25+03:00
Происшествия

Работница почты в Уватском районе присвоила себе более 100 тысяч рублей

На женщину заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Уватском районе работницу почты подозревают в присвоении денег. Женщина работает руководителем отделения связи в одном из населенных пунктов района, получала под свою ответственность продукцию, предназначенную для реализации. Пользуясь своим служебным положением, она присваивала себе некоторые товары. При инвентаризации выявлена недостача на 107 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело на основании частью 3 статьи 160 УК РФ «Растрата с использованием своего служебного положения». Санкция данной статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы до полутора лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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