Заняла 200 тысяч и не отдает: тюменец заподозрил свою возлюбленную в мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-30T14:39:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские оперативники задержали девушку, которая заняла у своего возлюбленного 200 тысяч рублей якобы на лечение родителей, но так и не вернула.

29-летний молодой человек познакомился с ней в социальных сетях и между ними завязались отношения. С марта 2018 года по январь 2019 года девушка брала у своего парня крупные суммы в долг, обещая вернуть деньги в ближайшее время, однако со временем тюменец понял, что его обманывают, никаких операций у родственников не было. Не дождавшись денег, он обратился в полицию.

21-летнюю злоумышленницу задержали. Выяснилось, что девушка снимала квартиру в Тюмени. В полиции она пояснила, что тратила деньги на оплату жилья и своего ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Девушке грозит лишение свободы до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU