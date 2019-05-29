СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-29T09:21:57+03:00

Тюменец, по вине которого столкнулись три автомобиля и пострадал человек, отправится под суд

Изменить размер текста: A A

Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тюменской области, ДТП произошло утром 18 декабря 2018 на 14-м километре автодороги «Тюмень – Нижняя Тавда». Двигаясь на своей «Тойоте Королла», обвиняемый начал обгонять ВАЗ 21102, не выдержав безопасный боковой интервал. Автомобили столкнулись, и ВАЗ в неуправляемом заносе оказался на встречке, где столкнулся с ВАЗ 21140. В результате происшествия пассажир ВАЗ 21102 получил тяжкий вред здоровью.

Свою вину подозреваемый полностью признал, обвинительное заключение направлено в Центральный районный суд Тюмени.

Теперь мужчине может грозить ограничение свободы на срок до 3-х лет, принудительные работы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU