2019-05-29T08:54:59+03:00
Происшествия

Два человека спасены из пожара в тюменском кафе «Яр» на Широтной

Пострадавших нет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Два человека спасены из пожара в тюменском кафе «Яр» на ШиротнойДва человека спасены из пожара в тюменском кафе «Яр» на ШиротнойФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени на ул. Широтной вечером 28 мая произошёл пожар в двухэтажном здании, где находится кафе «Яр». По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 18.25, и в 18.28 на место ЧП уже прибыли первые пожарные подразделения.

Прибыв на место происшествия, они обнаружили открытое горение в двухэтажном здании мансардного типа размером 21х28 метров. Огонь повредил мансардный этаж и помещение второго этажа общей площадью 150 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 20.03. Здание спасли, эвакуировано два человека.

Всего в тушении пожара задействовали четыре звена ГДСЗ, 41 человек личного состава и 17 единиц спецтехники МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ. К счастью, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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