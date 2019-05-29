Форум #ЯЗДЕСЬ собрал подростков и их родителей со всей Тюменской области

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-29T08:22:53+03:00

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«Отношения и любовь», «Родители и взрослые», «Тело и энергия», «Соцсети и мессенджеры» и другие темы обсудят подростки со всей Тюменской области на форуме #ЯЗДЕСЬ, который в эти минуты открылся в тюменском ДК «Нефтяник».

Вместе со взрослыми ребята-участники в возрасте от 12 до 16 лет будут разрабатывать проекты мобильных приложений, настольных стратегических игр, а также обсудят любые волнующие их вопросы. Каждой теме посвятят отдельную площадку, на которой соберутся от 40 до 80 участников: всего таких площадок будет девять. В подростковые рабочие группы войдут до 10 человек, кураторами площадок станут представители тимбилдинг-агентства, эксперты по заявленной теме и модераторы.

Организаторы отмечают, что разработка мобильного приложения или настольной стратегической игры – это способ продемонстрировать отношение участников к устройству окружающего мира. Также все участники смогут получить ответ на вопрос: «А как я хочу, чтобы всё было устроено?». При помощи кураторов и экспертов подростки смогут понятно и осознанно транслировать свои идеи в массы.

По словам первого заместителя губернатора Натальи Шевчик, название #ЯЗДЕСЬ – замечательное, которое уже стало новым слоганом.

- Все мы здесь для того, чтобы общаться, искать ответы на вопросы, которые всегда возникают у подростков, - отметила Наталья Шевчик. – В декабре 2018 года мы провели первый форум «Подростки. Родители. Рок-н-ролл», пообщались без вас и поняли, что нам очень нужно вас слышать вас. Сегодня утром написала письмо своему старшему сыну об отношениях, которые должны быть между братьями и сёстрами. Это диалог, в который не должны вмешиваться взрослые. Уверена, что сами подростки, общаясь между собой, смогут найти ответы на многие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU