Пьяный водитель врезался в дерево на трассе Тюмень - Криводаново
Авария произошла в понедельник
Пьяный водитель врезался в дерево на трассе Тюмень - КриводановоФото: Татьяна Коркина
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На трассе Тюмень – Криводаново в минувший понедельник, 27 мая, произошло жёсткое ДТП с участием пьяного водителя. На 13-м километре трассы автомобиль ВАЗ 21074 съехал в кювет и врезался в дерево.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, прав вождения автомобилем у 40-летнего мужчины не было, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, у него диагностирован ушиб.
Показания алкотестера составили 1,09 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU