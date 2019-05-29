2019-05-29T08:06:40+03:00
Происшествия

Пьяный водитель врезался в дерево на трассе Тюмень - Криводаново

Авария произошла в понедельник
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Пьяный водитель врезался в дерево на трассе Тюмень - КриводановоПьяный водитель врезался в дерево на трассе Тюмень - КриводановоФото: Татьяна Коркина
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На трассе Тюмень – Криводаново в минувший понедельник, 27 мая, произошло жёсткое ДТП с участием пьяного водителя. На 13-м километре трассы автомобиль ВАЗ 21074 съехал в кювет и врезался в дерево.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, прав вождения автомобилем у 40-летнего мужчины не было, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, у него диагностирован ушиб.

Показания алкотестера составили 1,09 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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