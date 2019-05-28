В Тюменской области разыскивают 38-летнего Флорида Гирфатуллина

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-28T10:02:22+03:00

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В Тюменской области разыскивают 38-летнего Флорида Гафиятулловича Гирфатуллина. Его подозревают в краже. Мужчину объявили в розыск сотрудники Межмуниципальным отделом МВД России "Тюменский".

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Флориде Гафиятулловиче, просят сообщить в МО МВД России "Тюменский" по телефону (3452) 30-13-67, 30-12-66, дежурная часть 30-02-02, либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 525, 793 832, дежурная часть 793 023 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU