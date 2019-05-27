Тюменская область готова к летней оздоровительной кампании

27 Май 18:35 2019-05-27T18:35:41+03:00

Изменить размер текста: A A

35 тысяч детей из Тюменской области смогут отдохнуть этим летом по льготным программам, благодаря финансированию детского летнего отдыха из регионального и муниципального бюджетов в 2019 году. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, финансирование выросло на 7 млн рублей, а всего в рамках летней оздоровительной кампании в регионе отдохнут более 160 тыс. ребят от 6 до 17 лет.

По словам заместителя губернатора, директора департамента социального развития Тюменской области Ольги Кузнечевских, средняя бюджетная стоимость путёвки в загородные лагеря на 21 день составила 27 тысяч рублей, средняя коммерческая стоимость – 45 тысяч рублей. Минимальная доплата для родителей за смену во внеканикулярный период составит 30%, в каникулы – 50%.

Юные жители региона этим летом смогут отдохнуть в 649 оздоровительных организациях, из которых: 38 стационарных оздоровительных центров, 598 лагерей с дневным пребыванием, 13 палаточных лагере и 1,5 тысячи досуговых и спортивных площадок. За пределами Тюменской области отдохнут более 5 тысяч ребят, а почти 2 тысячи человек с июня по сентябрь отправятся в здравницы Крыма по путёвкам «Мать и дитя».

«Олимпийская ребячка» примет не только детей из Тюменской области, но и ребят из Югры и Ямала. Например, 30 ребят из Белояркого приедут сюда в июле. Более 1,3 тысяч юнармейцев и воспитанников спецклассов добровольной подготовки к военной службе отправятся в оборонно-спортивные лагеря «Ратники» в Нижнетавдинском, Упоровском, Тюменском, Ялуторовском районах, Ишиме и Тюмени. Ещё 1,5 тысячи одарённых и талантливых школьников летом продолжат отдыхать и заниматься в вузах и школах.

Любители поработать тоже смогут найти занятие по душе: для подростков создано 18 тысяч рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU