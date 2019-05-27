Тюменские «Бабушки особого назначения» провели профилактический рейд по дачам и огородам

27 Май 18:24 2019-05-27T18:24:05+03:00

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В Тюменской области прошла выездная профилактическая акция «Дачный десант», которую провели храбрые «Бабушки особого назначения». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, специально подготовленная группа активистов старшего поколения отправилась по тюменским дачным кооперативам и садовым обществам в районе Московского тракта.

Бабули провели профилактические беседы в связи с началом пожароопасного сезона, напомнили о соблюдении мер предосторожности и запрете выжигания сухой травы и мусора на участках. Кроме того, «дачный десант» вручил памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.

Одна из участниц проекта, 66-летняя Тамара Васильевна отметила, что неосторожное обращение с огнём – наиболее частая причина возгорания.

- Поэтому мы информируем людей и просим их быть внимательными и осторожными, ведь именно соблюдение весьма простых требований безопасности на дачах может свести риск возникновения опасной ситуации к минимуму, - рассказала она.

По мнению координаторов, подобная работа активистов с опытом поможет сохранить имущество, а главное – жизнь и здоровье людей.

Напомним, проект «Бабушки особого назначения» реализуется областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение». Подробную информацию можно узнать по тел. (3452) 30-39-59 или на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее «Бабушки особого назначения» открыли Академию собственной безопасности. Задача таких отрядов – вести просветительскую работу, помогать сверстникам и населению по вопросам безопасности жизнедеятельности, сохранения здоровья и имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU