2019-05-27T15:53:42+03:00
Общество

Около 500 социальных предпринимателей УрФО приедут на первый «СоциоДрайв-2019» в Тюмень

На форуме будут представлены лучшие практики и технологии ведения бизнеса
Маргарита КАЛИНКИНА
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Первый слет социальных предпринимателей УрФЛ «СоциоДрайв-2019» пройдет в Тюмени 30 мая. Около 500 человек соберутся в Тюменском технопарке.

Для участников подготовлены нетворкинг-сессия, панельная дискуссия, кластерная сессия для лидеров проектов, площадка для представителей власти. А на выставке «СоциоБРЕНД-2019» представят лучшие практики и технологии предпринимательства.

Своим опытом поделятся руководители частных детских садов, пансионатов для пожилых людей, фитнес-центров, многочисленных проектов, посвященных здоровому образу жизни. Много полезного для себя найдут руководители и сотрудники хобби-студий, семейных мастерских, школ иностранных языков, фермерских хозяйства, центров социальной помощи, стоматологических клиники, апарт-отелей и даже швейных салонов.

Напомним, в марте этого года в Государственной Думе РФ приняла в первом чтении поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». В законопроекте социальное предпринимательство выделяется как отдельная приоритетная область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обозначаются специальные формы и виды поддержки социальных предприятий.

Куратором слета выступил департамент социального развития Тюменской области, партнером стал фонд региональных социальных программ «Наше будущее».

ИСТОЧНИК KP.RU

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