2019-05-27T15:29:03+03:00
Авто

Виновнику обрушения надземного перехода под Тюменью выставят счет в 9 млн рублей

Надежность пешеходной конструкции сейчас проверяют эксперты
Марина АНТОНОВА
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Ущерб от аварии с надземных переходом на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск оценили в 9 миллионов рублей. Фото vk.comУщерб от аварии с надземных переходом на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск оценили в 9 миллионов рублей. Фото vk.com
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Виновнику обрушения надземного пешеходного перехода на Тобольском тракте грозит счет в 9 миллионов рублей. Такую сумму планирует выставить водителю манипулятора компания Уралуправтодор в счет погашения ущерба. Сам переход планируется восстановить в ближайшее время, сейчас специалисты управления проводят диагностику надземного конструкции и выясняют, кому принадлежал грузовик - частному лицу или предприятию.

- Пока в данном месте переход пешеходов не оборудован. На этом участке дороги устанавливать светофоры или зебру нельзя из-за интенсивного движения транспорта, - пояснила пресс-секретарь Уралуправтодора Мария Черных.

Напомним, ДТП произошло днем 17 мая на 21 километре. Водитель автокрана вез металлический вагончик и его стрела была поднята вверх. Проезжая под переездом стрела зацепила переход, и он рухнул на дорогу. К счастью, никто из людей не пострадал, но движение по федеральной трассе частично было прекращено. На место выезжали работники дорожного управления и сотрудники ГИБДД. Магистраль удалось расчистить в короткие сроки, теперь предстоит восстановить переход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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