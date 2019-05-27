Новую набережную Ишима украсили зеленые Конек-Горбунок и Жар-Птица

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-27T14:07:51+03:00

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Вторая набережная Ишима на улице Казанской приобрела сказочный колорит. Ее украсили зеленые 2-метровые фигуры из сказки Петра Ершова - Конек-Горбунок и Жар-Птица. Известные всему миру герои появились в минувшую пятницу, 24 мая и вмиг стали местной достопримечательностью.

Идею попробовать установить топиарии предложил глава города Федор Шишкин и она всем понравилась. Теперь возле них всегда много народу. Ишимцы с удовольствием фотографируются возле зеленых скульптур, делают селфи и даже садятся. Особенно облюбовали скульптуры дети, они в буквальном смысле не слазят с Конька.

- Уже сегодня вокруг Жар-Птицы разбивают клумбу. Она станет продолжением хвоста и обещает быть очень красивой, - сообщил "Комсомольской правде - Тюмень" заместитель главы города по городскому хозяйству Алексей Петров.

Работы проводятся в рамках благоустройства города, популяризации творчества известного земляка Петра Ершова и в честь 185-летия сказки "Конек-Горбунок".

Напомним, что новая набережная построена в городе в 2018 года на месте частных домов, которые были снесены после паводка. Место отдыха сразу стало одним из самых популярных. Сейчас решается вопрос об установке еще одного Конька Горбунка в городе. Его планируется установить либо на Привокзальной площади, либо в Городском парке. Еще одна зеленая скульптура появится у краеведческого музея.

- Не знаем пока, что это будет, вероятно, Рыба-Кит или Жар-Птица, - добавил Алексей Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU