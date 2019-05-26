Тюменские медики соревновались в чемпионате врачей-косметологов

26 Май 18:56 2019-05-26T18:56:45+03:00

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В моде теперь индивидуальность. Об этом заявили тюменские косметологи на научно-практической конференции «Современные тенденции в эстетической медицине. От теории к практике» в Иркутске.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, эстетическая медицина развивается очень бурно, совершенствуются методики, появляются новые аппараты. Научно-практическая конференция была приурочена к чемпионату врачей-косметологов. В течение двух дней ведущие российские спикеры в сфере эстетической медицины делились своими знаниями с косметологами из Иркутска, Ангарска, Братска и Улан-Удэ.

- Сейчас мы учим тому, чтобы не производить одинаковые для всех манипуляции, а подойти к каждому пациенту индивидуально, обратить внимание на присущую только ему красоту, - говорит генеральный директор медицинской корпорации GG, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области Елена Гольцова.

ИСТОЧНИК KP.RU