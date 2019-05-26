2019-05-26T17:05:02+03:00
Общество

Ученики агроклассов регулярно будут ходить на экскурсии по тюменским предприятиям

Это поможет ребятам определиться с выбором профессии
Алена Кульмухаметова
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Ученики агроклассов регулярно будут ходить на экскурсии по тюменским предприятиямУченики агроклассов регулярно будут ходить на экскурсии по тюменским предприятиямФото: Татьяна Коркина
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Экскурсии на предприятия для тюменских учеников агроклассов станут регулярными. Знакомство ребят с агропромышленным потенциалом Тюменской области происходит в рамках проекта «Агропоколение»,, который реализуется с 2014 года при поддержке областных департаментов АПК и образования и науки, предприятий и организаций аграрного комплекса.

Так, в мае ученики посетили молочно-товарный комплекс компании «Дамате» на 4 тысячи 600 голов дойного стада. Ребят познакомили с современным животноводческим комплексом и технологиями, а также рассказали о профессиях.

Отметим, что все экскурсии для гостей абсолютно бесплатны. Попасть на такую экскурсию просто. Достаточно позвонить по номеру телефона ООО «Тюменские молочные фермы», указанному на сайте ГК «Дамате», сделать заявку о желании посетить молочную ферму, затем специалисты в короткие сроки организуют познавательное мероприятие с заботой о безопасности детей и с соблюдением строгих требований к организации производственного процесса.

Добавим, что обучение в агроклассах – одна из форм реализации проекта «Агропоколение».

Проект направлен на внедрение профориентационных мероприятий по специальностям агротехнического профиля, создание условий для профессионального самоопределения ребят и формирования мотивации к дальнейшему трудоустройству на селе, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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