2019-05-26T15:02:04+03:00
Общество

Глава Тюмени призвал жителей Калининского округа проголосовать за своего кандидата

Адрес участка для голосования также можно найти на сайте
Алена Кульмухаметова
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Глава Тюмени призвал жителей Калининского округа проголосовать за своего кандидатаГлава Тюмени призвал жителей Калининского округа проголосовать за своего кандидата
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Предварительное голосование «Единой России», которое началось в восемь утра 26 мая на счётных участках Тюменской области продолжается. Глава Тюмени Руслан Кухарук уже сделал свой выбор и призвал жителей Калининского административного округа проголосовать за своего кандидата.

– Мы с вами должны сегодня выбрать того кандидата, кто достоин представлять партию на избирательном округе 19 в Тюменской областной думе, - сказал Руслан Кухарук.

Он также отметил, что кандидат, которого сегодня выберут жители Калининского округа сегодня, будет реализовывать и новые социальные проекты, и те, которые уже включены в бюджет.

Ранее свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он также призвал тюменцев активнее голосовать.

Напомним, 26 мая с 8 до 20 часов каждый совершеннолетний житель избирательного округа № 19 Тюмени, придя на один из десяти счетных участков, расположенных на территории округа, сможет выбрать своего кандидата из восьми участников предварительного голосования «Единой России». Телефоны «горячей линии», по которым можно уточнить адрес своего счетного участка: 8 (3452) 56-54-85, 8 (3452) 50-77-74, 8 (3452) 56-54-66, 8-932-200-99-52, 8 (3452) 56-57-49. Адрес участка для голосования также можно найти на сайте tyumen.er.ru в разделе «ПГ-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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