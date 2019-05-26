2019-05-26T11:58:16+03:00
Спорт

Юные тюменские футболисты достойно выступили на международном турнире

Игра проходила в упорной и интересной борьбе
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Юные тюменские футболисты достойно выступили на международном турниреЮные тюменские футболисты достойно выступили на международном турниреФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Тюменская детская команда приняла участие в международном футбольном турнире «SENI CUP Ural» среди воспитанников психоневрологических интернатов, который прошёл в Первоуральске Свердловской области.

По информации департамента социального развития Тюменской области, турнир носит ярко выраженный социальный характер и проводится в целях популяризации футбола как массового вида спорта. В нём приняли участие восемь команд из интернатов Свердловской, Челябинской, Пермской, Курганской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Тюменскую область представляла сборная команда из воспитанников Лесновского и Таловского психоневрологических интернатов. Игры проходили в упорной и интересной борьбе, тюменская команда из пяти матчей проиграла только в финальном сражении за 1 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода 28 мая в Тюмени: наконец, тепло
Тюменские медики соревновались в чемпионате врачей-косметологов
Ученики агроклассов регулярно будут ходить на экскурсии по тюменским предприятиям
Юные тюменцы попробуют себя в роли журналистов
В Тобольском районе ликвидирован пожар в затопляемой зоне
Глава Тюмени призвал жителей Калининского округа проголосовать за своего кандидата
Александр Моор сделал свой выбор на предварительном голосовании «Единой России»
Тюменцы представят Россию на фестивале толерантности
На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» насмерть разбились два человека
Тюменцам предлагают помочь бездомным помыться
Отец и сын пытались заживо сжечь главу Ярковского района
Тюменцы высадят во время акции почти сто тысяч саженцев
Тюмень и Тобольск вошли в туристический маршрут «Путешествие века»
Погода в Тюмени 26 мая: облачно и без осадков
Ишимский конный клуб тиражирует опыт иппотерапии
Офтальмологи из Тюмени спасли зрение двум пациентам
Тюменские школьники пройдут пробы в марафоне «Я успешен»
В Гилевской роще тюменцы раскрасят железное дерево
Александр Моор поручил властям оперативно выделить деньги погорельцам из деревни Быкова