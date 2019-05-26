Юные тюменские футболисты достойно выступили на международном турнире
Тюменская детская команда приняла участие в международном футбольном турнире «SENI CUP Ural» среди воспитанников психоневрологических интернатов, который прошёл в Первоуральске Свердловской области.
По информации департамента социального развития Тюменской области, турнир носит ярко выраженный социальный характер и проводится в целях популяризации футбола как массового вида спорта. В нём приняли участие восемь команд из интернатов Свердловской, Челябинской, Пермской, Курганской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.
Тюменскую область представляла сборная команда из воспитанников Лесновского и Таловского психоневрологических интернатов. Игры проходили в упорной и интересной борьбе, тюменская команда из пяти матчей проиграла только в финальном сражении за 1 место.
ИСТОЧНИК KP.RU