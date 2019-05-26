Юные тюменские футболисты достойно выступили на международном турнире

26 Май 11:58 2019-05-26T11:58:16+03:00

Игра проходила в упорной и интересной борьбе

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Тюменская детская команда приняла участие в международном футбольном турнире «SENI CUP Ural» среди воспитанников психоневрологических интернатов, который прошёл в Первоуральске Свердловской области.

По информации департамента социального развития Тюменской области, турнир носит ярко выраженный социальный характер и проводится в целях популяризации футбола как массового вида спорта. В нём приняли участие восемь команд из интернатов Свердловской, Челябинской, Пермской, Курганской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Тюменскую область представляла сборная команда из воспитанников Лесновского и Таловского психоневрологических интернатов. Игры проходили в упорной и интересной борьбе, тюменская команда из пяти матчей проиграла только в финальном сражении за 1 место.

ИСТОЧНИК KP.RU