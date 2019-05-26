Тюмень и Тобольск вошли в туристический маршрут «Путешествие века»

СЕГОДНЯ 06:02 2019-05-26T06:02:54+03:00

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В уникальный туристический маршрут «Путешествие века» вошли Тюмень и культурная столица Сибири - Тобольск. Иностранные туристы увидят всё многообразие России.

По информации организаторов, маршрут организован для группы иностранных туристов, которые отправились в путешествие на автобусе от Атлантического до Тихого океана. Более 30 человек после старта во французском Бресте проехали через всю Европу, посетив Бельгию, Германию, Данию, Швецию и Финляндию.

Первая остановка путешественников в России состоялась в Санкт-Петербурге. Дальнейший путь через Евразию займет 43 дня. За это время участникам экспедиции предстоит посетить Новгород, Москву, Сергиев Посад, Ростов Великий, Ярославль, Суздаль, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Уде, Улан Батор (Монголия), Дархан (Монголия), Читу, Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск и Владивосток. Путешественников ждут многочисленные обзорные экскурсии и посещение самых известных достопримечательностей каждого из городов на маршруте.

Старт маршруту «Путешествие века» был дан в 2013 году. Проект реализуется уже пятый раз. Одна из его задач - показать иностранным туристам все многообразие России за один раз и дать возможность насладиться захватывающими пейзажами, сообщает «Вслух. ру».

ИСТОЧНИК KP.RU