Ишимский конный клуб тиражирует опыт иппотерапии

25 Май 17:45 2019-05-25T17:45:55+03:00

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Дети с ограниченными возможностями здоровья легко проходят реабилитацию если в занятиях присутствуют животные. Эту особенность заметили и в центрах семьи и здоровья.

Как рассказала директор конного клуба «Кентавр» из Ишима Евгения Пшеничникова, к ним приходят дети с ДЦП, неврозами, с проблемами сердечно-сосудистой системы и с синдромом Дауна. При этом возраст детей может быть разным. Эффект от иппотерапии наступает через неделю-две, но все зависит от степени сложности заболевания ребенка. Иппотерапией в конном клубе "Кентавр" начали заниматься в 2006 году, через два года после его открытия.

Занятия с детьми проводятся по индивидуальной программе: один ребенок, лошадь, инструктор по иппотерапии и два помощника – это чаще всего родители.

- Сейчас у нас занимаются трое детей. Мы не гонимся за количеством, потому что это невозможно - нужен индивидуальный подход к каждому пациенту, - добавила Евгения Пшеничникова. Многие из постоянных пациентов клуба дополнительные эмоции от общения с самыми грациозными животными - лошадьми - получают во время летнего отдыха.

Летний конный лагерь работает по принципу детской площадки, которая организовывается в летние каникулы. Работает он с утра до обеда. Набор - от двух недель до месяца до десяти человек.

Кроме того, в клубе "Кентавр" можно полюбоваться животными, которые живут в мини-зоопарке: верблюд, два ослика, лиса, белки. Есть также кролики, хорьки, носухи, неясыть, нутрия, павлины, фазаны, африканский еж, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU