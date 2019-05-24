В Тюменской области выберут самую «цифровую» школу

24 Май 20:40 2019-05-24T20:40:53+03:00

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В Тюменской области продолжается приём заявок на конкурс для образовательных организаций «ИТ-Актив 2019», который в этом году проводится уже в третий раз. Школы региона соревнуются в применении цифровых технологий в процессе обучения, а также в активности использования сервиса АИС «Электронная школа Тюменской области». Как сообщили организаторы конкурса – департамент информатизации Тюменской области – в этом году участники должны представить свои лучшие практики использования цифровых технологий в образовательном процессе.

Конкурс пройдёт в три этапа. На первом этапе определяется активность использования АИС «Электронная школа Тюменской области», где измеряется активность использования и посещения сервиса родителями учеников. На втором этапе проводится конкурс лучших практик использования IT-технологий в образовательно процессе (учебные программы, методические пособия, уроки нового формата и т.д.). На третьем этапе определят лучший творческий проект на тему «Школа 20.35». Участники должны перенестись на 16 лет вперёд и представить, какой будет школа в будущем с применением IT-технологий. Победитель конкурса получит главный приз – учебный класс по робототехнике «РобоЛАБ».

Главной целью конкурса является популяризация электронных услуг и сервисов, повышение эффективности использования АИС «Электронная школа Тюменской области» и расширение применения информационных технологий в образовательном процессе. Подробности о конкурсе и о каждом из этапов можно посмотреть в положении конкурса. Заявки на участие принимаются на официальном сайте. Готовые видеоролики можно направлять на почту it-aktiv@72to.ru.

Напомним, развитие цифровой образовательной среды – одно из направлений в рамках реализации региональных проектов программы «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU