Тюменская кондитерская фабрика намерена сотрудничать с Грузией, Арменией и Азербайджаном

24 Май 19:50 2019-05-24T19:50:28+03:00

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Продукция тюменской кондитерской фабрики «Кондитер Профи» находит всё больше поклонников и в России, и за рубежом. Компания, специализирующаяся на выпуске конфет и печенья, активно выходит на зарубежные рынки стран СНГ, Азии и Европы и, как результат, получает стабильные заказы.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, на сегодняшний день предприятие рассматривает возможность заключения новых контрактов в Армении, Азербайджане и Грузии. В первом квартале 2019 производители пролонгировали договоры и расширили поставки продукции в Монголию, Северный Казахстан, Белоруссию и Германию. Причём продукцию, которая отправляется в Германию, дальше распространяется в Грецию, Данию и Францию.

Развивается и само производство. Предприятие расширило ассортимент выпускаемой продукции: сегодня оно выпускает драже «арахис в сахаре», арахис в какао-порошке и шоколадное драже. Чтобы быть успешными на новых рынках, проводится редизайн продукции и регистрируются новые товарные знаки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Ишиме завершается первый этап реализации нового инвестиционного проекта ООО «Слада», который находится на сопровождении «Инвестиционного агентства Тюменской области». Для расширения бизнеса три года назад предприниматели выкупили имущественный комплекс площадью 50 тысяч кв. метров на бывшей площадке Ишимского машиностроительного завода. Благодаря открытию новых площадей, увеличатся объёмы производства кондитерских изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU