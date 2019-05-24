Работа педагога Тобольского медколледжа – в числе лучших профориентационных практик

24 Май 19:35 2019-05-24T19:35:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Педагог Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова Анна Сандрак стала одним из победителей всероссийского конкурса профориентационных практик. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в общей сложности конкурсная комиссия назвала лучшими 18 работ участников из 13-ти российских регионов.

Конкурс профориентационных практик среди наставников прошёл в рамках проекта «Билет в будущее». В нём приняли участие педагоги с опытом проведения мероприятий, которые помогают подросткам определиться с выбором профессии. При этом комиссия рассмотрела только очные формы профессиональных проб для учеников 11-18 лет продолжительностью не более трёх часов (мастер-классы, хакатоны, конкурсы и проектные мастерские). Комиссия отдавала предпочтение наиболее результативным, практико-ориентированным и отвечающим запросам современного рынка методикам.

Всего на конкурс было подано порядка 500 заявок со всей России, но самыми активными оказались педагоги и наставники из Москвы, Татарстана, Тамбовской, Челябинской и Тюменской областей. В финал вошли 163 человек, которые сражались за победу в десяти блоках компетенций. Для максимально объективной оценки в конкурсную комиссию привлекли менеджеров, ведущих экспертов компетенций Союза «Молодые профессионалы» и специалисты по профориентации и педагогов – наставников дополнительного образования.

Работы победителей опубликуют в сборнике «Лучшие профориентационные практики» и в методических рекомендациях федерального проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Все они будут растиражированы по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU