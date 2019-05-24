На улице Пионерской в Тюмени водителям запретили останавливаться

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-24T15:04:10+03:00

На улице Пионерской в Тюмени запретили остановки транспорта

Ограничения необходимы, чтобы не было заторов

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На улице Пионерской в Тюмени транспорту запретили останавливаться. Стоять нельзя на участке от улицы Флотской до улицы Степана Халтурина.

Такое решение принято 8 мая комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского административного округа Тюмени для предотвращения заторов автомобилей. Водителей просят принять информацию к сведению и планировать маршруты передвижения с учетом изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU