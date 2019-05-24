Ущерб на миллион: на нелегальной АЗС Тюмени землю залили нефтепродуктами

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-24T14:12:46+03:00

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Суд Тюмени рассмотрит дело о продаже некачественного топлива на одной из АЗС города. передано в суд дело о сбыте некачественного топлива на АЗС и загрязнении почвы на 1 млн. рублей

По версии следствия, с ноября 2017 года руководитель ООО «ТюменьПромСнаб», его заместитель и два их сообщника организовали кустарную заправку на 11 км Ялуторовского тракта и продавали топливо, не соответствующее ГОСТу, с грубым нарушением правил пожарной безопасности. Систематический розлив нефтепродуктов на почву привел к превышению содержания нефтепродуктов от 6 до 31 раза. Ущерб природе составил один миллион рублей.

На нарушителей было заведено уголовное дело за оказание услуг опасных для жизни и здоровья потребителей (п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ), а директор предприятия еще и за загрязнение земли (ч.1 ст. 254 УК РФ). Сейчас расследование завершено и материалы переданы на рассмотрение в суд, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU