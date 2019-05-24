Во дворах Тюмени участились случаи наездов автомобилей на детей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-24T10:55:54+03:00

В Тюмени выросло количество наездов машин на детей во дворах. Фото ГИБДД Тюменской области

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Аварии во дворах с участием детей участились в Тюмени. Госавтоинспекция призывает родителей и водителей обратить на это внимание и быть бдительнее.

Например, накануне, 23 мая, во дворе дома №4 по улице Белинского юный велосипедист въехал в боковую часть автомобиля «Мазда Демио». По предварительным данным, 11–летний школьник, выезжая из-за припаркованного транспорта, не убедился в безопасности. Мальчик получил ушиб. Обстоятельства ДТП выясняются.

В проезде Геологоразведчиков, 1 по колеса «Лады» попала 15-летняя школьница. Она вышла на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей вне пешеходного перехода. Во дворе чуть дальше есть переход, но девочка не дошла до него, выйдя на проезжую часть раньше. У нее травма пальца и ссадины.

Автоинспекторы призывают родителей постоянно напоминать детям об опасности ситуаций скрытого обзора, когда они выходят на дорогу сеть из-за припаркованного транспорта, кустов, сооружений, закрывающих им обзор , соответственно, не видя движущиеся машины.

ИСТОЧНИК KP.RU