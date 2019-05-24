2019-05-24T09:21:38+03:00
Происшествия

Тюменский суд рассмотрел дело полицейского, застрелившего наркомана

Неадекватный мужчина пытался убить 6-летнюю девочку и ее мать
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский суд оправдал полицейского, застрелившего опасного наркоманаТюменский суд оправдал полицейского, застрелившего опасного наркоманаФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Дело полицейского, застрелившего опасного наркомана, рассмотрено в Калининском суде Тюмени. 37-летний житель Татарстана был убит, когда пытался зарезать 6-летнюю девочку и ее маму.

Жуткое преступление было совершено летом 2018 года. Мужчине не понравилась незнакомая ему женщина с ребенком и он решил их убить. Наркоман в пьяном состоянии ночью стал ломиться к женщине с детьми 6 и 8 лет. Когда тюменка открыла двери, наркоман схватил ее за волосы и утащил на балкон. Там он начал наносить ей удары ножом по телу, сделав порядка двадцати ран.

На крики о помощи прибыли полицейские. Чтобы защититься от них, злодей схватил девочку, приставил к ее горлу нож и стал угрожать ее убийством. Ему не удалось этого сделать, так как полицейский трижды выстрелил в преступника. Мужчина от смертельных ран скончался на смете. Девочке и ее маме была сразу оказана медицинская помощь и они остались живы.

Служебная проверка признала применение полицейским оружия правомерным. Именно благодаря этому преступника удалось остановить и сохранить жизнь женщине и ребенку, сообщили в суде Калининского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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