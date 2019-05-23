Для выпускников Тюменского президентского кадетского училища прозвенел последний звонок

23 Май 15:37 2019-05-23T15:39:11+03:00

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Сегодня в Тюменском президентском кадетском училище для 91 кадета прозвенел последний звонок. Поздравить со знаменательным событием на плацу учебного заведения собрались будущие выпускники, их родители, а также офицерско-преподавательский состав и кадеты.

Одиннадцатиклассников поздравил представитель совета родителей и пятиклассники училища. Выпуск этого года – второй по счету, отметили в учреждении. В 2018 году заведение окончили 96 кадет. 89 выпускников стали студентами вузов, из них 49 выбрали военные.

Традиционно кульминацией праздника стал «Кадетский вальс». Выпускники закружились в парах с приглашенными школьницами и студентками. В ближайшее время выпускникам предстоит сдача ЕГЭ. После получения аттестата о полном среднем образовании многие планируют поступать в высшие учебные заведения.

tpkuofficial Последний звонок для тюменских кадетов

ИСТОЧНИК KP.RU