На забеге «Стальной характер-Автоград» в Тюмени можно выиграть автомобиль

23 Май 13:59 2019-05-23T14:11:51+03:00

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Выиграть автомобиль можно на полумарафоне «Стальной характер-Автоград» в Тюмени. Среди участников будет разыгран «Renault Sandero». Кроме него приготовлены другие призы. Общий призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.

Забег состоится 20 июля и уже сейчас можно на него зарегистрироваться. Для участия в розыгрыше нужно также стать подписчиком страницы проекта в Вконтаке или Instagram и сделать репост записи на свою страницу.

При прохождении регистрации каждый участник получит купон, который необходимо опустить в барабан на площадке мероприятия. В день розыгрыша можно будет получить дополнительные купоны от организаторов, но о них будет объявлено отдельно на страницах в социальных сетях.

Отметим, что тюменский полумарафон «Стальной характер – АВТОГРАД» реализуется Фондом поддержки спорта, при поддержке областного правительства. Генеральным партнером проекта выступила компания «Автоград».

ИСТОЧНИК KP.RU