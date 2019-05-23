Школьников и педагогов Тюменской области обучат цифровой грамотности

23 Май 07:21 2019-05-23T07:21:48+03:00

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Для развития цифровой экономики в Тюменской области на форуме INNOWEEK-2019 Правительство региона подписало соглашение с компанией «Кодвардс». Благодаря подписанию документа совсем скоро в образовательную инфраструктуру региона будет внедрена одноимённая платформа для обучения школьников основам программирования и организации работы с педагогическим сообществом по повышению цифровой грамотности и развитию ИТ-компетенций.

По словам генерального директора компании Максима Волошина, работа с Тюменской областью продолжается полтора года, и за это время был пройден большой путь и установлены тёплые партнёрские отношения.

- Сейчас в Тюменской области более 2,5 тысяч детей в 25 школах изучает программирование, и это только начало. Мы благодарны команде региона за профессионализм и готовность действовать. Тюменская область была и будет в списке наших самых высоких приоритетов. Мы надеемся, что тот опыт, который уже есть здесь, будет тиражироваться как в рамках региона, так и в рамках Российской Федерации, - подчеркнул он.

«Кодвардс» — это образовательная экосистема для учеников и учителеи , которая учит цифровои грамотности, основам программирования и проектнои деятельности в начальнои и средней школе. Для преподавателей компания разрабатывает сертифицированные курсы повышения квалификации по современным ИКТ.

Время диктует, что уроки цифровой грамотности ребятам необходимы. В России в сфере IT-технологий сегодня задействовано около 400 тысяч человек, и с каждым годом на рынок выходит ещё около 45 тысяч профессионалов. По мнению отраслевых экспертов, потребность индустрии превышает 1 миллион специалистов, и она будет только расти. Пока IT-экономика страны остро нуждается в таких кадрах, поэтому на уровне государства регионам поставлено задача в разы увеличить количество специалистов в сфере цифровой экономики и серьезно усовершенствовать систему образования на всех уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU