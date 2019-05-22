Александр Моор выступил с докладом о реализации стратегии национальной политики в Тюменской области

22 Май 21:11 2019-05-22T21:11:13+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 22 мая, принял участие в семинаре-совещании «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие прошло в Екатеринбурге под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ по межнациональным отношениям и гармонизации общественных отношений Магомедсалама Магомедова.

В полпредстве УФО Глава региона выступил с докладом о реализации стратегии национальной политики и работе, которая проводится в Тюменской области по поддержке межнациональных объединений. Губернатор подчеркнул, что в регионе созданы все условия для развития этнических культур и обеспечения прав граждан вне зависимости от национальной, расовой, конфессиональной принадлежностей, а также языка.

- Оказывается всесторонняя поддержка этнокультурных центров, национальных общественных объединений, проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что губернатор Александр Моор принял участие в совещании, посвящённом ходу реализации национальных проектов. На совещании были рассмотрены подходы к мониторингу и оценке результатов исполнения национальных проектов в регионах, вопросы по стимулированию территорий за выполнение целей и показателей, обозначенных в нацпроектах, а также эффективность деятельности губернаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU