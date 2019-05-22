Браконьер из Заводоуковска пойдет под суд за отстрел косули

22 Май 14:59 2019-05-22T14:59:18+03:00

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Заводоуковская межрайонная прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Заводоуковска. Мужчина обвиняется в незаконной охоте, совершенной с причинением особо крупного ущерба.

Согласно материалам уголовного дела, 8 марта 2019 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль между селами Падун и Тумашово В ходе досмотра «Нивы» они обнаружили рюкзак с мясом косули и вызвали следственно-оперативную группу.

- Водитель пояснил, что нашел мясо неподалеку. Однако в ходе дальнейшего осмотра автомобиля под капотом сотрудники ГИБДД обнаружили ружье, а следователь совместно с охотинспекторами нашел место отстрела животного, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

По изъятой из дерева картечи эксперты удалось установили, что стрельба велась из ружья, обнаруженного под капотом остановленного автомобиля. Действиями браконьера природе причинен особо крупный ущерб в размере 200 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Заводоуковский районный суд. В целях возмещения ущерба на машину обвиняемого наложен арест. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн. рублей, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU