В Тюмени судят машиниста автогрейдера за смертельное ДТП на трассе

22 Май 12:43 2019-05-22T12:44:20+03:00

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Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 56-летнего машиниста автогрейдера. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Происшествие произошло днем 3 марта 2019 года на 182 км автодороги Курган-Тюмень, на подъезде к областному центру. Согласно материалам дела, машинист автогрейдера чистил правую обочину от снега. Во время движения он выехал с обочины на проезжую часть, создав помеху тягачу Scania с полуприцепом, двигавшимся в попутном направлении.

Произошло столкновение. Тягач вынесло на полосу встречного движения, где с его полуприцепом столкнулся легковой автомобиль Toyota Corolla. Им управлял 58-летний тюменец, в салоне находились трое пассажиров. Водителя доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался от множественных повреждений органов и скелета с развитием травматического шока.

Обвиняемый свою вину в ДТП не признал, отметили в прокуратуре Тюменской области. Контролирующее ведомство утвердило по данному уголовному делу обвинительное заключение, направив материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени.

Машинисту грозит лишение свободны на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU