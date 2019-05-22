2019-05-22T11:24:41+03:00
Здоровье

Чаще всего маленькие тюменцы и подростки травмируются на улице

В Тюмени обсудили как избежать детских травм в летний период
Марина Васильева
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Сегодня в Тюмени обсудили профилактику детского и подросткового травматизма. Здоровая и безопасная среда для ребенка является одной из задач Национального проекта.

Так, по данным департамента здравоохранения Тюменской области за 2018 год поводу различных травм в приемное отделение детского стационара обратились 33 581 пациент. Врачи выполнили о 4 096 операций и 15 352 – различных манипуляции. За этот год медицинская помощь потребовалась уже более чем 12,6 тысячи детей, операционное вмешательство потребовалось в 1202 случаях.

- Как правило, чаще всего травмы получают дети в возрасте до 14 лет включительно. В 2018 году число пациентов этой категории насчитывалось почти 30 тысяч, в этом году – чуть более 10 тысяч, - отметили в облздраве.

В ведомстве также отметили, что чаще всего дети травмируются на улице - 11 850 случаев, чуть меньше в быту - 10 236 случаев и в ДТП – 146 случаев. Большинство травм происходят из-за недогляда или недостаточного объяснения ребенку опасности того или иного действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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