Глава Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семье Андрея Осипова

22 Май 10:33 2019-05-22T10:37:30+03:00

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Губернатор Тюменской Александр Моор выразил свои соболезнования родным и близким Андрея Осипова. Пресс-секретарь главы региона ушел из жизни 21 мая после тяжелой болезни.

- Андрей много лет работал в нашей пресс-службе, а почти год назад стал ее руководителем - моим пресс-секретарем. Многие новости, о которых писали все СМИ и которые читала вся область, начинались с его блокнота, - написал Александр Моор на своей странице во Вконтакте.

Губернатор подчеркнул, что Андрей всегда был на высоте. Назвал журналиста настоящим русским интеллигентом, профессионалом с большой буквы, с которым за короткое время они побывали в разных ситуациях во время рабочих поездок.

- Открытый, честный, дружелюбный, всегда готовый помочь, с тонким чувством юмора. Андрей, тебя будет не хватать, - добавил Александр Моор.

Напомним, Андрей Осипов ушел из жизни 21 мая. Прощание с Андреем состоится завтра, 23 мая, в ритуальном зале на улице Одесской, 32, с 12 до 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU