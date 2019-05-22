22 Май 09:39 2019-05-22T09:46:18+03:00

Прощание состоится 23 мая с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале на улице Одесской

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Завтра, 23 мая, в Тюмени простятся с пресс-секретарем губернатора Тюменской области Андреем Осиповым. Он ушел из жизни 21 мая после тяжелой болезни.

Андрей Осипов был уроженцем Свердловской области. Высшее образование получил в Тюменском государственном университет. Окончил филологический факультет, получив позже степень кандидат филологических наук.

В июле 2018 года был назначен на должность пресс-секретаря губернатора Тюменской области. До этого возглавлял пресс-службу главы региона. В июне-августе 2018 года Андрей Осипов сопровождал Александра Моора в многочисленных рабочих поездках по югу области, Югре и на Ямал.

Андрей всегда отличался высоким профессионализмом, дружелюбием по отношению к коллегам и глубокой порядочностью. Редакция «Комсомольской правды - Тюмень» выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея. Он всегда останется в наших сердцах добрым и чутким человеком...

Прощание состоится в ритуальном зале на улице Одесской, 32, с 12 до 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU