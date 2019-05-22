В Тюмени мужчина погасил долг по алиментам спустя 18 лет

22 Май 08:56 2019-05-22T08:56:22+03:00

Но сделал он это только после того, как приставы арестовали автомобиль, подаренный им новой жене

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В Тюмени судебные приставы помогли мужчине вспомнить свою семью, которую тот бросил почти 20 лет назад. Дело в том, что он тогда оставил не только жену, но и годовалого малыша. За все эти годы алименты на содержание сына он не платил.

Мужчина погасил долг только после того, как судебные приставы арестовали его второй внедорожник, купленный новой жене. Как уточнили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области, сначала сумму невыплаченных алиментов приставы удерживали с зарплаты тюменца. Но это вызвало его возмущение.

При этом мужчина, вместо частичных выплат своему сыну совершил противоречивый поступок — он купил для своей новой жены последнюю дорогостоящую модель внедорожника «Киа». В скором времени, чтобы скрыть покупку, он выставил машину на продажу в салон, откуда и был произведен арест имущества приставами-исполнителями.

После судебных тяжб должник выплатил бывшей семье задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU