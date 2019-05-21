Ушёл из жизни пресс-секретарь губернатора Тюменской области Андрей Осипов

21 Май 19:38 2019-05-21T20:41:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 21 мая, после тяжёлой болезни скончался пресс-секретарь губернатора Тюменской области Андрей Осипов, сообщает портал «Тюменская линия».

Андрей Осипов родился 27 октября 1978 года в Свердловской области. Окончил филологический факультет ТюмГУ, кандидат филологических наук. В июле 2018 года был назначен на должность пресс-секретаря губернатора Тюменской области, а до этого на правах отдела возглавлял пресс-службу главы региона. В июне-августе 2018 года Андрей Осипов сопровождал Александра Моора в рабочих поездках по югу области, Югре и на Ямал.

Андрей всегда отличался высоким профессионализмом, дружелюбием по отношению к коллегам и глубокой порядочностью. Редакция «Комсомольской правды - Тюмень» выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея. Он всегда останется в наших сердцах добрым и чутким человеком...

О дате прощания будет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU