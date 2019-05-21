2019-05-21T11:53:48+03:00
Экономика

В Тюменской области презентован инновационный для региона бездрожжевой «Сибирский» хлеб

Такой продукт набирает популярность среди потребителей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области презентован инновационный для региона бездрожжевой «Сибирский» хлебВ Тюменской области презентован инновационный для региона бездрожжевой «Сибирский» хлебФото: pixabay.com
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Предприятие ООО «Хлебокомбинат «Абсолют» презентовало инновационный продукт для Тюменской области – хлеб «Сибирский» бездрожжевой с луком. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, сегодня местные сельхозтоварпроизводители откликаются на современные потребности и расширяют свой ассортимент.

Бездрожжевые хлеба активно набирают популярность среди потребителей, благодаря своим полезным свойствам. Исследования показывают, что бездрожжевой хлеб не нарушает микрофлору кишечника, лучше усваивается, и может использоваться при диетах, так как он менее калорийный, чем дрожжевой. Также замечено, что этот хлеб дольше хранится, не черствеет и сохраняет массу полезных качеств. Так, новый продукт содержит больше клетчатки и витаминов, так как они не расходуются на питание дрожжей – живого организма. Кроме того, хлеб пекут с луком, который придаёт вкус и аромат домашней выпечки.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что в 2018 году птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» увеличила ассортимент на 19 единиц новых видов продукции. Так, четыре из них – наименования мясной гастрономии, остальные 15 – продукты из охлаждённого мяса птицы. По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, существенно расширена линейка кулинарных полуфабрикатов, среди которых появились котлеты, колбаски, продукты в маринадах и продукция категории халяль.

- Кроме того, провели рестайлинг упаковки одного из брэндов на весь ассортимент с целью выделения продукта на полке, усиления его узнаваемости за счет современного дизайна, - отметила Оксана Величко. – В прошлом году предприятие реализовало более 33 тысяч тонн продукции, что больше на тысячу тонн, чем в 2017 году. Более 22 тыс. тонн реализовано через федеральные торговые сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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