2019-05-21T10:58:34+03:00
Общество

В Тюмени создали панораму города из тридцати картин

Молодежь училась создавать креативные пространства
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцы знакомятся с необычными формами выставок. Фото мультицентра "Моя территория"Тюменцы знакомятся с необычными формами выставок. Фото мультицентра "Моя территория"
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Панорама Тюмени из 30 картин юных художников создана в областной столице. Посмотреть на нее можно будет на открытии в июле нового мультицентра «Контора пароходства» на набережной, а также на различных городских мероприятиях.

Полотно было создано во время лекции о креативных форматах выставок и взаимодействии музеев с молодежными сообществами. Ее провела Оксана Будулак, искусствовед, PR-директор красноярского музейного центра «Площадь мира».

Она рассказала, как можно заявлять о себе, создавать выставки в необычных местах, представлять нестандартные инсталляции. Например, в Красноярске открыли «Выставку для рыб». Картины повесили на мосту над рекой. Идея заключалась в том, что рыбы — самые терпеливы и молчаливые слушатели и зрители, но они никогда не ходят в музеи.

Также красноярка поделилась историей создания «Выставки плохого искусства». Она была посвящена картинам, которые не устраивали их авторов. Когда проходили показы, художники рассказывали о том, почему считают свои полотна плохими. Таким образом, творцы вытаскивают свои страхи и говорят о внутреннем состоянии.

В заключении 30 тюменским слушателям лекции дали по холсту и набору инструментов для рисования. Каждый мог творить так как считал нужным. В итоге картины получились с разнообразными приемами и стилями.

- Несмотря на дождь за окном, атмосфера была уютной. Каждый творил, как хотел, тем самым смог передать свою идею, настроение и посыл, - отметила художница, творческий куратор пленэра Мария Мощенская.

— Больше всего запомнилось, конечно, соединение частей в общую картину: каждый по-своему, по-особенному передал те детали, которые ему достались, - поделилась Валерия Лугвина, участница события. - Здорово, что в городе есть мероприятия, которые помогают развиваться, узнавать новое и объединяться для создания общего продукта.

Мероприятие прошло в преддверии открытия нового мультицентра, он появится на месте конторы пароходства и склада купца Колмакова и станет event-площадкой, которая объединит представителей креативных профессий, сообщили в мультицентре «Моя территория».

ИСТОЧНИК KP.RU

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