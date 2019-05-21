2019-05-21T09:21:02+03:00
Общество

Экс-предприниматель из Тюменской области лишился недвижимости из-за долгов перед сыном

У злостного алиментщика арестовали производственное помещение
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более 400 тысяч рублей перечислены мальчику из Сорокинского района Тюменской области. Деньги ему задолжал отец по алиментам. Мужчина когда-то был успешным предпринимателем, но пристрастился к пагубным привычкам, стоял на учете в диспансерах, разрушил свою семью, бизнес, репутацию и стал вести аморальный образ жизни. За долгие годы ни разу не выплатив алименты и уже привлекался к ответственности за долги.

Судебные приставы арестовали у него нежилое помещение и продали. В результате бывший предприниматель смог расплатиться с долгами. Кроме алиментов закрыт долг в 100 тысяч рублей по налоговым выплатам. Мало того, мужчина устроился на работу, а его заработная плата теперь направлена на дальнейшую и своевременную выплату алиментов своему ребенку, сообщили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов.

В ведомстве также объявили о старте Всероссийской акции «Судебные приставы детям». Она проводится в преддверии Дня защиты детей и направлена на работу по взысканию долгов в интересах несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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