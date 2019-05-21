Как беременная: тюменские доктора удалили женщине гигантскую миому матки

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-21T07:47:05+03:00

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Тюменские доктора удалили женщине гигантскую миому матки. Из-за новообразования объём матки был как при 25 неделях беременности.

Операция была проведена в Медицинском городе во время мастер-класса под руководством Лаврентием Дьяковым совместно с заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения госпиталя «Мать и дитя» Михаилом Семухиным.

Данный случай был сложен тем, что у женщины диагностирован также рак шейки матки, заболевание сопровождалось периодическим кровотечением и компрессией внутренних органов вплоть до отказа работы одной из почек. С учетом этих особенностей пациентке не могли назначить химиолучевое лечение, пояснили в пресс-службе Медгорода.

Доктора без разрезов, через небольшие проколы убрали закупорку сосудов маточных и яичниковых артерий, после чего онкологи-гинекологи смогли удалить поврежденную миомой часть матки и снизить риск возможного распространения опухолевых клеток по кровеносным сосудам в другие органы и ткани. Одновременно пациентку избавили от кровотечений.

- Миома матки, акушерская патология, различные онкологические заболевания часто требуют участия эндоваскулярных хирургов. Данная операция позволила поделиться своим опытом в лечении новообразований органов малого таза с применением рентгенэндоваскулярной хирургии. Более того, нам удалось показать особенности лечения таких пациентов в сочетании со злокачественными новообразованиями, - отметил Лаврентий Дьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU