Более ста тысяч жителей Тюменской области обучились компьютерной грамотности

СЕГОДНЯ 19:37 2019-05-20T19:37:14+03:00

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Известной в Тюменской области программе по повышению компьютерной грамотности «Расширяя горизонты» исполнилось 9 лет. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, эта программа стала визитной карточкой информатизации Тюменской области. За 9 лет бесплатные компьютерные курсы посетили более 104 тысяч человек.

Старт программы состоялся в 2010 году в Ялуторовске, Заводоуковске, Исетске и Нижней Тавде, а год спустя 33 учебные аудитории располагались во всех муниципальных районах Тюменской области. Первоначально программа была рассчитана на три года, но в связи с высокой эффективностью была продлена ещё на долгие годы.

Когда пришёл момент перевода государственных услуг в электронный вид, обнаружилось, что далеко не все жители владеют компьютерной грамотностью, и тем более не могут пользоваться электронными услугами. Поэтому Губернатор Тюменской области и департамент информатизации Тюменской области инициировал программу «Расширяя горизонты». Главная цель программы – повышение уровня компьютерной грамотности жителей региона и доступности IT-технологий для повышения качества жизни населения.

Отметим, что с ростом компьютерной грамотности в Тюменской области жителям требуются новые компетенции и знания в цифровой экономике. С прошлого года были введены несколько новых актуальных краткосрочных курсов: «Государственные услуги для предпринимателей», «Электронные услуги и сервисы для налогоплательщиков» и «Безопасность в информационном пространстве».

ИСТОЧНИК KP.RU