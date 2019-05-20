2019-05-20T19:37:14+03:00
Общество

Более ста тысяч жителей Тюменской области обучились компьютерной грамотности

Известная в регионе программа «Расширяя горизонты» отметила девятилетие
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Более ста тысяч жителей Тюменской области обучились компьютерной грамотностиБолее ста тысяч жителей Тюменской области обучились компьютерной грамотностиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Известной в Тюменской области программе по повышению компьютерной грамотности «Расширяя горизонты» исполнилось 9 лет. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, эта программа стала визитной карточкой информатизации Тюменской области. За 9 лет бесплатные компьютерные курсы посетили более 104 тысяч человек.

Старт программы состоялся в 2010 году в Ялуторовске, Заводоуковске, Исетске и Нижней Тавде, а год спустя 33 учебные аудитории располагались во всех муниципальных районах Тюменской области. Первоначально программа была рассчитана на три года, но в связи с высокой эффективностью была продлена ещё на долгие годы.

Когда пришёл момент перевода государственных услуг в электронный вид, обнаружилось, что далеко не все жители владеют компьютерной грамотностью, и тем более не могут пользоваться электронными услугами. Поэтому Губернатор Тюменской области и департамент информатизации Тюменской области инициировал программу «Расширяя горизонты». Главная цель программы – повышение уровня компьютерной грамотности жителей региона и доступности IT-технологий для повышения качества жизни населения.

Отметим, что с ростом компьютерной грамотности в Тюменской области жителям требуются новые компетенции и знания в цифровой экономике. С прошлого года были введены несколько новых актуальных краткосрочных курсов: «Государственные услуги для предпринимателей», «Электронные услуги и сервисы для налогоплательщиков» и «Безопасность в информационном пространстве».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельхозпредприятия Тюменской области обеспечат квалифицированными кадрами
«Серебряные волонтёры» помогают тюменцам улучшить взаимопонимание в семье
В Исетском районе 82-летняя бабушка, спустя почти 30 лет, смогла получить паспорт
На трассе Тюмень-Нижняя Тавда автомобиль ДПС зажало между экскаватором и грузовиком
Тюменскую «Ночь музеев — 2019» посетили более 70 тысяч человек
От велосипедистов Тюмени ждут крутых снимков с железным конем
Несколько раз терял сознание: бригада скорой помощи госпитализировала в больницу 12-летнего школьника
В Тюменской области реализуется масштабный проект «Сохранение лесов»
Крупный белорусский концерн заинтересован в сотрудничестве с тюменскими предприятиями
На инновационный форум INNOWEEK-2019 в Тюмень приедут порядка 70 экспертов
В истории молочного производства Тюменской области поставлен рекорд
Благоустройство дворов в Тюмени начнется после ремонта в них теплосетей и водопроводов
Тюменских бизнесменов на «Дне предпринимателя» удивят полезным мастер-классом
Тюменские продукты питания и напитки успешно продаются в странах Евросоюза
Тюменский мошенник обманул двенадцать жителей Югры
На кладбище в Тобольске поймали 20-летнего челябинца с наркотиками
Губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямую линию
С территории озера Алебашево в Тюмени за выходные вывезли более трех тонн мусора
Тюменские травматологи поставили на ноги 100-летнюю бабушку со сложным переломом бедра
Тюменца, совершившего две аварии и повредившего десять автомобилей, задержали
Улицу Киевскую в Тюмени частично закрывают для транспорта
В одном из дворов Тюмени неадекватный водитель протаранил девять автомобилей
На берегу тюменского озера Алебашево волонтеры нашли выброшенную одежду, телевизор и даже мотораму
В Тюмени открывают «горячую линию», посвященную трудовым отношениям
Улицу Полевую в Тюмени начинают ремонтировать
Погода 20 мая в Тюмени: серо, холодно и сыро