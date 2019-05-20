2019-05-20T16:02:51+03:00
Звезды

Тюменскую «Ночь музеев — 2019» посетили более 70 тысяч человек

Больше всего гостей пришло в Музейный комплекс имени Словцова
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ночь музеев-2019 самым популярным у тюменцев стал Музейный комплекс имени СловцоваВ Ночь музеев-2019 самым популярным у тюменцев стал Музейный комплекс имени Словцова
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Более 70 тысяч тюменцев приняли стали гостями акции «Ночь музеев — 2019». Лидером по посещаемости стали музей Тюмени. Здесь побывали посетили более 40 тысяч человек.

Главной площадкой Тюмени стал Музейный комплекс имени Словцова, где работали различные выставки и мастер-классы, интерактивные площадки и исторические перфомансы. В завершении вечера гостям показали коллекцию фондохранения и рассказали о работе хранителей и реставраторов.

Тоболяки с удовольствием знакомились с «тайными подвалами» музея Семьи Императора Николая II

Тоболяки с удовольствием знакомились с «тайными подвалами» музея Семьи Императора Николая II

Вторым по посещаемости городом стал Тобольск. Музеи духовной столицы Тюменской области посетило 26 тысяч человек. Самым популярным оказался специальный проект «Тайные подвалы» музея Семьи Императора Николая II. Много желающих было испытать себя в остросюжетном квесте «22 метра» в музее «Тюремный замок». В его основу легли реальные события, произошедшие 49 лет назад во время строительства поземного туннеля в Тобольской тюрьме.

В Ишиме музейную акцию посетили порядка 3 тысяч человек, музеи Ялуторовска - 2 тысячи гостей, Заводоуковска - более 1,5 тысяч жителей. Основными темами мероприятий стали: «Год театра» и 75-летие Тюменской области.

Тобольск стал вторым после Тюмени по посещаемости музеев

Тобольск стал вторым после Тюмени по посещаемости музеев

ИСТОЧНИК KP.RU

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