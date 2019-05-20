2019-05-20T13:20:13+03:00
Экономика

В истории молочного производства Тюменской области поставлен исторический рекорд

Объём производства превысил 150 тонн молока в сутки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В истории молочного производства Тюменской области поставлен исторический рекордВ истории молочного производства Тюменской области поставлен исторический рекордФото: pixabay.com
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Голышмановские сельхозпроизводители поставили исторический рекорд в истории молочного производства Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, очередной пик объёмов производства превысил 150 тонн молока в сутки. При сложившейся норме потребления этого объёма хватит, чтобы каждый день обеспечивать молоком более 300 тысяч тюменцев.

Более 120 тонн молока в сутки дало крупное предприятие района ООО «Тюменские молочные фермы». Общее поголовье КРС на комплексе сейчас составляет 7,7 тыс. голов – дойное поголовье превысило 4 тыс. голов. Вместе с поголовьем растёт и продуктивность животных: суточный удой в среднем по стаду составляет около 30 кг ежесуточно. Весь объём молока, которое реализует предприятие, - высшего сорта. Этого удалось достичь благодаря грамотному подбору рациону кормления, качественным кормам, доения животных и применению современных технологий содержания.

Усилия лидеров приводят к увеличению показателей и в целом по Тюменской области. Так, в 2019 году наш регион добился рекордного для своей истории показателя производства молока – более тысячи тонн в сутки.

Напомним, что 2019 год в Тюменской области объявлен Годом племенного животноводства. В рамках поставленных задач планируется провести полную идентификацию поголовья животных с присвоением унифицированных номеров, автоматизировать процесс проведения лабораторных исследований молока, исследовать поголовье в лаборатории геномных технологий, чтобы обеспечить ускоренную селекцию и повысить экономическую эффективность животноводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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