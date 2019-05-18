В Тюменском районе задержали двоих мужчин с курительной смесью

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-18T12:31:38+03:00

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В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении жителей посёлка Винзили, которые подозреваются в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в посёлке задержали двоих мужчин. Во время личного досмотра из карманов их одежды были изъяты свёртки с неизвестным веществом. Позже экспертиза установила, что в них находился синтетический наркотик общей массой более 1,4 граммов, что является значительным размером.

В полицейском участке задержанные пояснили, что наркотики они нашли на улице посёлка и решили разделить пополам. По их словам, курительную смесь они забрали для личного пользования, без цели распространения. Как только фигуранты отправились домой, их и остановили полицейские.

Теперь любителям «курнуть» может грозить до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU