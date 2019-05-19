Тюменские добровольцы помогут детям, находящимся в трудной ситуации

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-19T11:17:02+03:00

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В Тюмени стартовала акция «Добровольцы – детям», организованная под эгидой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», на день открытия – праздник волотнёрства – пригласили школьников – юных добровольцев.

В этот день для ребят приготовили многочисленные интерактивные площадки со спортивными играми и творческими мастерскими. К примеру, специалисты центра «Семья» устроили для ребят мастер-класс по рисованию 3D-ручками, серебряные волонтёры сыграли с ними в «Твистер», студенты Лиги добровольцев познакомили детей площадку для росписи картонного домика и познакомили с инклюзивными технологиями, а полицейские раскрыли детям основы безопасного поведения на улице.

За семь лет участниками акции «Добровольцы – детям» стали более 25 млн человек из 80 регионов России. В прошлом году волонтёры оказали помощь 1,5 млн российских детей и семей, находящихся в трудной ситуации. Этим летом волонтёры будут взаимодействовать с детьми и их родителями на разных площадках городов и сёл. Акция продлится до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU