2019-05-18T08:14:27+03:00
Общество

В Тюмени семь продавцов заплатят штраф за продажу непонятных саженцев

Все они привлечены к административной ответственности
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени семь продавцов заплатят штраф за продажу непонятных саженцевВ Тюмени семь продавцов заплатят штраф за продажу непонятных саженцевФото: Татьяна Коркина
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Инспекторы отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и Югре провели контрольно-надзорные мероприятия на выставке-ярмарке «Дача. Сад. Огород» на улице Севастопольской. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время мероприятия сотрудники установили факт продажи саженцев без этикеток и маркировок.

На этих этикетках должны быть указаны: наименование культуры, адрес организации-отправителя, товарный сорт, категория посадочного материала, помологический сорт, наименование подвоя. Кроме того, продавцы продавали плодово-ягодные культуры без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян.

В результате выявленных нарушений семь физлиц привлечены к административной ответственности в виде штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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