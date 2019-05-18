Стало известно имя «Бриллиантовой невесты Тюмени»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-18T11:47:34+03:00

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Главными победителями 18-го сезона «Фестиваля невест Тюмени», итоги которого подвели в апреле 2019 года, стали Марина Жиренкина и Татьяна Дьяконова. Первая одержала победу в номинации «Бриллиантовая невеста Тюмени», вторая – «Бриллиантовая жена Тюмени». Как сообщает «Тюменская область сегодня», впервые фестиваль прошёл в 2000 году по инициативе Виктории Ждановой, а потом распространился на другие города России.

Каждый год призёры и победительницы региональных этапов отправляются на Фестиваль невест России, столицей которого признаётся малая родина победительницы прошлого сезона. На этот раз этим городом стала Астрахань.

В Тюмени конкурс проходил в 2013 году, в конкурсе участвовала Кристина Майорова. Со своим будущим мужем девушка познакомилась в студотряде, а на седьмую годовщину знакомства парень сделал ей предложение. Свадьба прошла 5 мая 2018 года.

Финал всероссийского семейного шоу-проекта прошёл в Международный день семьи. Узнать подробности и результаты о мероприятии можно здесь. Приём заявок на участие в конкурсе 2020 года уже открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU