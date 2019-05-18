Тюменцам советуют не оставлять в машине в жару пластиковые бутылки

СЕГОДНЯ 06:34 2019-05-18T06:34:32+03:00

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С наступлением лета автомобилистам советуют внимательнее смотреть за тем, какие вещи они оставляют в салоне машины. Дело в том, что даже безобидная пластиковая бутылка воды может стать причиной пожара, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Дело в том, что полуторалитровая бутылка с водой «работает» как лупа, фокусирует солнечные лучи, от них тлеет обивка сидений и может возникнуть либо прожжённая дыра, либо даже серьезный пожар. По такому же принципу работают или оставленные на панели коррекционные очки, поэтому их лучше сложить в чехол или убрать в бардачок. Также не стоит оставлять на панели зажигалки, они могут взорваться и причинить немало вреда.

- Нужно убрать подальше и баллончики от комаров, спреи. При закрытых окнах в салоне автомобиля температура на солнцепеке может подниматься до 80 градусов. При таких условиях в баллончиках несколько часов растет давление, а потом образовавшийся газ вышибает днище, разрывая емкость, - рассказывает мастер станции технического ремонта и обслуживания автомобилей Виктор Пелькин.

Причем взорваться может баллон не только на солнце, но и в сумке, кармашках, багажнике, бардачке.

ИСТОЧНИК KP.RU