2019-05-18T04:45:07+03:00
Общество

Погода в Тюмени 18 мая: холодно и дождь

Местами возможна гроза
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 18 мая: холодно и дождьПогода в Тюмени 18 мая: холодно и дождьФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 18 мая, ожидается облачность с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, в юго-восточных районах гроза, ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7C, местами до +12…, днем местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, температура +10…+15...C.

По народному календарю 18 мая – День Арины-Капустницы, названной в честь великомученицы Ирины Македонской. На Арину на Руси высаживали рассаду – в основном, капусту и огурцы. По краям сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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