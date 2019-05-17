2019-05-17T16:33:24+03:00
Авто

На улице Полевой в Тюмени начинается капитальный ремонт

С 20 мая дорогу будут частично закрывать для транспорта
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ремонт улицы Полевой в Тюмени пройдет с 20 мая по 15 ноябряРемонт улицы Полевой в Тюмени пройдет с 20 мая по 15 ноября
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Улицу Полевую в Тюмени ждет капитальный ремонт. В связи с этим будут поэтапно закрывать участки дороги для проезда транспорта.

Так, с 20 мая по 20 июня будет закрыта от улицы Халтурина до улицы Флотской. С 21 июня по 31 июля будет закрыт участок от Флотской до Ямской, а с 1 августа до 15 ноября - от Ямской до Пролетарской. Пути объезда по улицам: Комбинатская, Льва Толстого, Затюменская.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта просит автомобилистов принять информацию к сведению и учитывать при выборе маршрута. движения по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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